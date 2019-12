Terremoto de magnitude 5,1 atinge área de usina nuclear no Irã

Um terremoto de magnitude 5,1 sacudiu a região sudoeste do Irã, onde se encontra a central nuclear de Bushehr, informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS).



O tremor foi sentido em toda a região de Kalameh, a 45 km de Bushehr, às 5h23 do horário local.



Por enquanto, não foram encontrados danos materiais, informou a agência de notícias ISNA.



"Segundo a avaliação da Media Luna Roja e [autoridades] regionais, ainda não temos conhecimento específico sobre danos", indicou o diretor da unidade de crise provincial, Jahangir Dehghani, representante da ISNA. "Poderíamos ter um bloqueio em rodovias próximas das montanhas por causa da intensidade do terremoto", acrescentou. Associated Press