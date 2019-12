TV canadense explica cena cortada de Trump no filme 'Esqueceram de Mim 2'

A TV pública do Canadá (CBC) confirmou nesta quinta-feira que exibiu o filme "Esqueceram de Mim 2" ("Home Alone 2") sem a cena em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contracena com o personagem principal da produção de 1992.

O corte foi notado pelos telespectadores que recorreram às redes sociais para reclamar sobre a alteração feita no filme que conta a história de um menino que passa a véspera de Natal sem a família em Nova York.

"A cena com Donald Trump foi uma das várias que foram cortadas do filme para adaptá-lo ao tempo de exibição da TV, pois nenhuma delas era parte integrante do enredo. Essas edições foram feitas em 2014, quando adquirimos o filme pela primeira vez e antes de Trump ser eleito presidente", em 2016, disse Chuck Thompson, porta-voz da CBC.

Muitos usuários das redes sociais acusaram a CBC de tomar uma decisão de motivação política, e o filho do dirigente americano, Donald Trump Jr., escreveu no Twitter que achava que a mudança era "patética".

Ao saber da polêmica, Donald Trump recorreu também ao Twitter para fazer piada com o primeiro-ministro canadense: "Acho que Justin T (Trudeau) não gostou muito de eu fazê-lo pagar pela Otan!"

"O filme nunca será o mesmo! (Brincadeira!)", escreveu o republicano em seguida.

A cena em questão mostra um rápido encontro do bilionário empresário com o pequeno Kevin McCallister (interpretado por Macaulay Culkin) no saguão do Plaza, um luxuoso hotel de Nova York que na época era de propriedade do atual presidente dos Estados Unidos.