Comunicado do Business Wire :Dahua Technology

Localizado no centro-norte da França, Brienon-sur-Armançon tem uma população de cerca de 3.300 habitantes. A cidade se beneficia de uma rede de estradas avançada, porém sofre de muitas atividades criminosas. Para melhorar a segurança da cidade, o governo local optou por adotar a Solução de Cidade Segura Dahua.

Desafios

Havia duas questões prementes e principais que precisavam ser abordadas. Em primeiro lugar, a cidade tinha muito menos do que uma força policial eficiente - apenas um policial deveria cuidar de 3.300 habitantes. Em segundo lugar, Brienon-sur-Armançon não tinha se preparado com os cabos necessários para os modernos sistemas de vigilância.

Solução

Dahua Technology (SZSE:002236) forneceu uma solução personalizada com vários dispositivos avançados, incluindo câmera PTZ, câmera panorâmica, câmera térmica, câmera ANPR etc. Estes equipamentos são conectados por um dispositivo sem fio que combina câmera e antena PTZ, que transmite todas as informações coletadas até o ponto mais alto do centro da cidade. Estes dados são então transmitidos ao centro de controle, facilitando o monitoramento policial 24 horas por dia.

As cenas fixas são monitoradas por câmeras gerais, uma vez que pessoas ou veículos acionam as normas de detecção definidas pelo operador (como armadilhas e intrusão), a câmera PTZ irá aumentar o zoom automaticamente e iniciar o rastreamento. A tecnologia Dahua Starlight permite que a câmera PTZ capte detalhes em cores mesmo sob condições de luz ultrabaixa. Incorporada ao algoritmo de reconhecimento de placas, a câmera ANPR detecta e reconhece o número da placa do veículo em movimento em baixa velocidade, registrando o status nas rodovias. A câmera térmica monitora os locais de churrascos em parques, pois podem detectar incêndios mesmo a longas distâncias.

Benefícios

A polícia de Brienon-sur-Armançon agora pode sentar-se remotamente na sala de controle e operar de modo eficiente com a Solução de Cidade Segura Dahua, que permite monitorar efetivamente grandes áreas da cidade e responder na hora em que um crime ocorre. Os vídeos gravados também servem como evidência crucial e ajudam a polícia a resolver um caso com muito menos esforço. Na primeira semana do teste deste sistema inteligente, a polícia já solucionou um caso de roubo de cemitério com evidências registradas pela câmera Dahua PTZ.

"A visita à sede da Dahua em Hangzhou, um ano atrás, foi concluída com um compromisso recíproco - de equipar a Brienon com vigilância por vídeo. Felicitamos este acordo, que permitiu a instalação do sistema e melhorou a vida cotidiana de nossos moradores", disse o Sr. Jean-Claude M.CARRA, prefeito de Brienon-sur-Armançon.

