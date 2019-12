Principal líder opositor russo detido e liberado em Moscou

O principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny, foi liberado depois de ter sido detido por alguns minutos nesta quinta-feira durante uma operação na sede de sua organização de combate à corrupção, relacionada, segundo ele, a uma recusa a abandonar uma investigação.

"Está liver, não está mais detido", afirmou à AFP sua porta-voz Kira Iarmysh, que minutos antes havia anunciado que Alexei havia sido "detido à força e levado".

Pouco antes da detenção, o líder opositor divulgou um vídeo em que mostrava a porta da sede de sua organização, o Fundo de Luta contra a Corrupção, forçada com uma furadeira e uma serra elétrica.

"Escolheram a quinta-feira de propósito, porque Alexei deveria discursar hoje em seu canal na internet", disse a porta-voz.

As autoridades russas não comentaram o tema até o momento.

Navalny, que foi levado para a prisão em várias ocasiões nos últimos anos, ironizou em um vídeo antes da detenção as novas operações e desejou, sorridente, um feliz ano novo aos espectadores ao lado dos integrantes de sua organização.

O Fundo de Luta contra a Corrupção, responsável por diversas investigações que denunciam fraudes e o modo de vida das elites russas, foi classificado este ano como "agente estrangeiro".

Também foi alvo de duas ondas de operações em todo o país em setembro e outubro dentro de uma investigação aberta por "lavagem de dinheiro" e tem suas contas bancárias congeladas.

Na terça-feira e quarta-feira, Navalny denunciou nas redes sociais o "sequestro" de um de seus colaboradores, Ruslan Shavedinov, de 23 anos, detido após uma operação e enviado para o Ártico para cumprir o serviço militar de um ano.

Para os simpatizantes do opositor, a perseguição contra sua organização é políticas, pois as autoridades russas iniciaram uma investigação por "lavagem de dinheiro" justamente durante os protestos contra o Kremlin no meio do ano em Moscou.