Naufrágio mata sete migrantes na Turquia

Sete migrantes morreram nesta quinta-feira no naufrágio de uma embarcação em um lago na região sudeste da Turquia e 64 pessoas foram resgatadas, informou a imprensa turca.

O naufrágio aconteceu na madrugada de quarta-feira para quinta-feira no lago Van, que está na rota dos migrantes que desejam chegar à Europa.

A embarcação, que transportava migrantes afegãos, paquistaneses e bengaleses, virou e foi encontrada perto da margem.

As pessoas resgatadas com vida foram levadas para centros médicos. Os trabalhos de emergência prosseguiam no lago para tentar encontrar vítimas.

A Turquia abriga mais de quatro milhões de refugiados, 3,6 milhões deles sírios que fugiram do conflito que devasta seu país país desde 2011.