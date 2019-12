O presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciou que o Parlamento examinará em janeiro uma moção que autorize o envio de tropas à Líbia para apoiar o governo de união nacional (GNA) ante as forças do general Khalifa Haftar, que controla o leste do país.

"Vamos apresentar a moção para o envio de soldados à Líbia na retomada das sessões do Parlamento", em 7 de janeiro, disse Erdogan.