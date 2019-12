Fogo destrói cerca de 150 casas em Valparaíso e governo chileno decreta estado de alerta

Desoladas, vítimas de incêndio veem o que sobrou de suas casas destruídas pelo fogo (foto: Pablo Rojas Maradiaga / AFP)

declarou estado de alerta, após o incêndio que destruiu pelo menos 150 casas nos arredores da cidade portuária deA Comissão Nacional de Florestas do Ministério da Agricultura informou, em mensagem no Twitter, que pelo menos 100 hectares foram consumidos pelas chamas e que os habitantes foram retirados da área.Bombeiros de Valparaíso e de Vina del Mar receberam o apoio de helicópteros e aviões noAlém das cerca de 150 casas destruídas, em torno de 2 mil pessoas ficaram semdevido ao incêndio florestal que afeta desde esta terça-feira (24) a cidade turística portuária de Valparaíso, anunciou o governo chileno nesta quarta-feira (25).O incêndio afetou os morros Rocuant e San Roque, na parte alta da cidade, atingindo150 hectares, segundo o ministro do Interior, Gonzalo Blumel. "Avançou-se bastante no controle do fogo, mas o incêndio ainda não foi contido."avançou rapidamente na direção de casas de madeira, motivo pelo qual polícia, bombeiros e Exército evacuaram dezenas de famílias que aguardavam a ceia de Natal. Algumas delas passaram a noite em abrigos.A intensidade do incêndio caiu bastante nas áreas habitadas, enquanto focos ativos eram combatidos em áreas ermas dos morros afetados, informou o ministro.Segundo o serviço nacional de emergências (Onemi), 12 bombeiros ficaram feridos e 1,7 mil clientes permanecem sem energia elétrica. Outro incêndio florestal se mantém ativo e "consome uma superfície aproximada de 9 hectares de vegetação".Trabalham nos dois incêndios 25 brigadas florestais civis e militares, 12 unidades dos bombeiros, sete aviões-tanque e de observação e 11 helicópteros, informou o Onemi. A causa do fogo está sendo investigada.O governo chileno comprometeu 165 milhões de dólares para combater a difícil temporada de, ante a dura seca que atinge o centro do país há mais de uma década.