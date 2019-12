Aberto da Austrália-2020 terá aumento de 13,6% na premiação

A premiação total da edição de 2020 do Aberto da Austrália, entre 20 de janeiro e 3 de fevereiro em Melbourne, terá aumento de 13,6% e será de 49 milhões de dólares, anunciaram nesta terça-feira os organizadores do primeiro Grand Slam de tênis do ano.

Este aumento beneficiará principalmente os tenistas eliminados nas primeiras rodadas.

Um tenista eliminado na estreia receberá cerca de 63 mil dólares, quase 20% a mais do que na edição do ano passado. Perder na segunda rodada valerá cerca de 88 mil dólares (+21,9%).

Já os campeões nas chaves masculina e feminina receberão 2,85 milhões de dólares cada.

A premiação total do Aberto da Austrália, cuja 103ª edição começará a ser disputada em Melbourne Park em 20 de janeiro, teve aumento de 61,4% em cinco anos.