Comunicado do Business Wire :Nel

A Everfuel Europe A/S (Everfuel) recebeu mais de 6 milhões de euros da Agência Dinamarquesa de Energia para o projeto HySynergy, que visa estabelecer uma instalação de produção de hidrogênio em larga escala baseada em eletrólise na refinaria da Shell em Fredericia, Dinamarca.

"Estamos trabalhando neste projeto há alguns anos e felizes agora em ver que Jacob Krogsgaard e sua equipe na Everfuel estão dando outro passo importante para a produção de hidrogênio renovável próximo à refinaria em Fredericia. A instalação funcionará como uma espinha dorsal do suprimento de hidrogênio renovável na Dinamarca, tanto para a própria refinaria como também para veículos elétricos leves e pesados com células a combustível que operam na área", disse Jon André Løkke, Diretor Executivo da Nel (NEL, OSE: NEL) que detém uma participação minoritária na Everfuel.

A Agência Dinamarquesa de Energia concedeu mais de 6 milhões de euros pelo desenvolvimento do projeto de produção de hidrogênio HySynergy em Fredericia, Dinamarca. A Everfuel será proprietária e operadora da instalação de produção de hidrogênio, enquanto a Shell será a principal compradora de hidrogênio do eletrolisador. A Everfuel também irá instalar o armazenamento de hidrogênio, estações de abastecimento de trailers e operar trailers a hidrogênio para fornecer combustível de hidrogênio na Dinamarca.

As partes continuarão a trabalhar em licenças e acordos relacionados ao projeto e esperam fornecer mais detalhes sobre o projeto durante o primeiro semestre de 2020. A capacidade inicial do eletrolisador será de 20 MW, enquanto o local em Fredericia estará preparado para acomodar um aumento de capacidade de até 1 GW.

Os acionistas da Everfuel são E.F. Holding (80,1%) e Nel (19,9%).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191223005536/pt/

Jon André Løkke, Diretor Executivo, +47 907 44 949 Bjørn Simonsen, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Mercado & Relações Públicas, +47 971 79 821 www.nelhydrogen.com www.everfuel.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.