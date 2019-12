Giro pelo Mundo

Relatório

Legionários de Cristo abusaram de 175 menores





Pelo menos 175 menores de idade foram vítimas de abusos sexuais cometidos por membros da Legionários de Cristo entre 1941 e 2019, 60 deles por seu fundador, Marcial Maciel, de acordo com relatório interno da poderosa congregação católica. Os abusos foram cometidos por 33 religiosos, sacerdotes ou diáconos, de acordo com o relatório; que abrange desde a fundação da congregação, em 1941, até 16 de dezembro último. "A maioria das vítimas eram crianças e adolescentes de 11 a 16 anos", detalha o documento, divulgado no site zeroabusos.org depois que o papa Francisco eliminou o segredo pontifício para as denúncias de abuso sexual.





Pedido em cartão de Natal

A rede britânica de supermercados Tesco anunciou ontem que parou de vender cartões de Natal produzidos na China, após encontrar em um deles uma mensagem de prisioneiros. Segundo o jornal Sunday Times, uma menina de 6 anos dos arredores de Londres encontrou uma mensagem escrita em letras maiúsculas assinada por detentos da prisão de Qingpu, em Xangai. "Somos prisioneiros estrangeiros", afirma o texto, escrito em um cartão ilustrado com um gato. "Forçados a trabalhar contra a nossa vontade. Por favor, ajudem-nos e avisem a alguma organização de defesa dos direitos humanos." Segundo denúncias, detentos eram obrigados a embalar cartões para a Tesco.





Mortes em Las Vegas

Seis pessoas morreram e 13 ficaram feridas naquele que, segundo as autoridades, foi o pior incêndio da história de Las Vegas (EUA). A origem das chamas, segundo os bombeiros, parece ser acidental, já que o prédio não contava com sistema de calefação e alguns moradores usam fogões como forma de manter os apartamentos aquecidos. Algumas pessoas foram encontradas mortas dentro do edifício, que tem uma estrutura de madeira, e o corpo de outra pessoa estava em uma calçada a vários metros do local. O incêndio começou na manhã de sábado em um apartamento no primeiro andar do prédio.