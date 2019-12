Dois corpos são encontrados em loja incendiada em protestos no Chile

Dois corpos carbonizados foram encontrados em uma loja de Valparaíso (oeste), incendiada durante a crise social que deixou 26 mortos no Chile, desde seu início em meados de outubro - informou a polícia neste sábado (21).

Localizada no centro desta cidade portuária, a loja foi incendiada durante um violento protesto no fim de novembro.

Devido ao trabalho dos bombeiros para apagar as chamas que consumiam a loja, ainda não era possível entrar no subsolo do estabelecimento, porque estava inundado.

Com estes dois corpos, chega a 26 o número de mortos desde a explosão da crise social no Chile, há dois meses.

A gerente desta loja de roupas informou à polícia que havia um cadáver no sótão, relatou Christian Becerra, chefe do Laboratório de Criminalística dos Carabineiros. Depois, no subsolo, policiais encontraram um segundo corpo, completou a mesma fonte.

A Polícia e o Serviço Médico Legal (SML) periciaram os corpos e os locais onde foram encontrados. Os resultados das investigações serão entregues ao Ministério Público, e as causas de ambos os óbitos serão divulgadas após as necropsias por parte do SML.