Premiê japonês tratou de Irã e Coreia do Norte em conversa com Trump

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, conversou neste sábado (21) sobre os recentes acontecimentos no Irã e na Coreia do Norte com o presidente americano, Donald Trump, durante um longo telefonema - informou a agência de notícias Kyodo.

A conversa foi uma iniciativa de Trump e aconteceu no mesmo dia em que o presidente iraniano, Hassan Rohani, encerrou sua visita de dois dias ao Japão.

Recentemente, o Irã sofreu uma intensa onda de protestos por causa do aumento do preço da gasolina, provocado pelas sanções aplicadas pelos Estados Unidos.

O Japão é um aliado-chave dos Estados Unidos e também não mantém vínculos diplomáticos e econômicos com o Irã. No passado, Abe chegou a tentar aproximar posições entre ambos os governos.

Em conversa com a imprensa pouco antes da meia-noite de sábado, Abe não mencionou o Irã, mas uma fonte do governo disse à agência Kyodo que o tema foi abordado com Trump durante a conversa. O telefonema durou 75 minutos.

Com os jornalistas, Abe contou ter tratado com Trump sobre uma "resposta coordenada" em relação à Coreia do Norte.

Frustrado diante da ausência de avanços, apesar de três cúpulas com Trump, o regime comunista norte-coreano prometeu "um presente de Natal", se os Estados Unidos não fizerem um gesto nesse sentido.