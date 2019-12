O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou neste sábado em Abidjan que 33 "terroristas" foram "neutralizados" na região de Mopti, Mali, em uma operação da força francesa Barkhane.

Durante a operação, os soldados franceses libertaram dois policiais do Mali que eram mantidos como reféns pelos jihadistas e prenderam uma pessoa, afirmou o chefe de Estado francês, sem revelar detalhes, durante um discurso para a comunidade francesa no segundo dia de sua visita à Costa do Marfim.