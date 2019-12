Turistas levam susto no México

Dois navios da empresa de cruzeiros Carnival Corp chocaram-se ontem pela manhã no Porto Cozumel, no México, deixando seis passageiros levemente feridos, de acordo com o porta-voz da companhia, Vance Gulliksen. Os feridos foram tratados nas enfermarias dos cruzeiros. O navio Carnival Glory tentava atracar quando "fez contato" com o Carnival Legend, que já estava ancorado. O porta-voz não explicou como a colisão aconteceu. Segundo o jornal mexicano Excelsior, o acidente foi atribuído aos fortes ventos na região, que fica perto de Cancún, um dos principais destinos turísticos do Caribe mexicano.



Passageiros das duas embarcação e também do cruzeiro Oasis of the Seas, da Royal Caribbean International, filmaram a aproximação do Carnival Glory e postaram os vídeos e fotos do acidente em redes sociais. Fotos de passageiros que foram publicadas nas mídias sociais mostram o exterior das embarcações amassado e várias janelas quebradas. Imagens de vídeo mostram a tripulação de um dos navios tentando desviar, sem sucesso.



"Estamos avaliando os danos, mas até agora não foram detectados problemas que afetem a navegabilidade dos navios", disse Gulliksen em e-mail enviado à imprensa. "Aconselhamos os hóspedes de ambos os navios a aproveitar o dia em terra em Cozumel."



Jordan Moseley, que era passageiro no Carnival Legend, disse no Twitter que estava tomando café da manhã quando o acidente aconteceu. "De repente, sentimos o navio balançar. Pouco depois, o diretor de cruzeiros anunciou que o Carnival Glory havia colidido com nosso navio por causa dos fortes ventos." (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.