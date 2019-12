Tempestade Elsa mata 5 em Portugal e Espanha

A tempestade Elsa, que registrou ventos de 160 km/h e muita chuva, atingiu a Península Ibérica entre quinta-feira e ontem, deixando pelo menos cinco mortos em Espanha e Portugal.



Ontem, as conexões marítimas entre Marrocos e Espanha no Estreito de Gibraltar tiveram de ser interrompidas. Hoje, Espanha, Portugal e a costa atlântica da França receberão outra tempestade, a Fabien, que deve ter ventos de 120 km/h, mas impacto menos intenso. (com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.