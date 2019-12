Autor da polêmica campanha contra racismo no futebol italiano pede desculpas

O artista Simone Fugazzotto, que utilizou três desenhos de macacos para ilustrar uma campanha contra o racismo no futebol italiano, que causou polêmica no país, pediu desculpas nesta quinta-feira, mas defendeu a intenção de seu trabalho.

"Como artista, não sou obrigado a nada, mas é claro que me uno às desculpas da Liga (que gere a 1ª divisão italiana) àqueles que ofendi", disse Fugazzotto, que tem várias obras estampadas com desenhos de macacos, ao jornal La Repubblica.

Na terça-feira passada, o responsável pela Liga, Luigi De Servio, pediu desculpas pela ilustração utilizada na campanha.

Fugazzotto explicou que sua intenção, representando os humanos como macacos, era tornar esse trabalho uma "ferramenta de defesa", numa época em que os estádios italianos são palco de incidentes racistas, principalmente os promovidos por torcedores que chamam os jogadores negros de "macacos".

O artista explicou ter presenciado esses xingamentos como um torcedor nos estádios, bem como o lançamento de bananas na direção dos jogadores negros.

"Decidi transformar todos em macaco. Um macaco caucasiano, um macaco asiático, um macaco africano", explicou, acrescentando que inicialmente queria que suas pinturas fossem acompanhadas pela inscrição "Somos todos macacos".

A campanha lançada pela liga italiana na segunda-feira foi recebida com críticas pelos clubes e pela organização antidiscriminatória Fare Network, que lutam contra o preconceito.

O meia escocês Liam Henderson, jogador do Verona, considera a campanha "estúpida e inadequada".

Henderson testemunhou um ato racista quando os torcedores de sua equipe chamaram de macaco o atacante Mario Balotelli, do Brescia.

"Nunca tinha visto algo assim", disse o jogador de 23 anos sobre os insultos contra Mario Balotelli.

No entanto, também ficou surpreso com a campanha de Simoe Fugazzotto. "Acho estúpida e inapropriada", disse. "Mas você não pode acusar a Itália sozinha, isso acontece em todos os lugares. É uma pequena minoria. As pessoas que gritam insultos racistas são estúpidas, não têm educação".

"É importante educar essas pessoas porque é inaceitável, é triste ver isso em 2019", concluiu Henderson.