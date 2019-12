EUA: Câmara de Representantes aprova USMCA, passo crucial para ratificação

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou, nesta quinta-feira (19), o novo acordo comercial norte-americano (USMCA, na sigla em inglês), um passo crucial para a ratificação do acordo que substituirá o Nafta.

Com 385 votos a favor e 41 contra, o projeto de lei para implementar o Acordo entre Estados Unidos, México e Canadá recebeu amplo apoio bipartidário nesta Casa controlada pela oposição democrata.

Para concluir seu processo de ratificação, ainda deve ser aprovado pelo Senado. Lá, o líder da maioria republicana, Mitch McConnell, disse que o texto terá de esperar até 2020, quando terminar o julgamento político de Trump, esperado para janeiro.

A ratificação do USMCA marcará uma importante vitória política para Trump, que considera o Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta), em vigor desde 1994, como "o pior acordo comercial da história". O republicano pressiona por sua revisão desde que chegou à Casa Branca, em 2017.

O USMCA foi assinado, inicialmente, em 30 de novembro de 2018 e ratificado pelo México em junho deste ano.

Sua confirmação no Congresso dos Estados Unidos se complicou, porque os representantes (deputados) democratas exigiram dispositivos para evitar a concorrência desleal com os trabalhadores americanos.

Após meses de negociações, foram acordadas emendas e um novo protocolo do USMCA foi selado em 10 de dezembro, na Cidade do México, por representantes do Executivo dos três países.

A versão final do USMCA foi ratificada pelo Senado mexicano em 12 de dezembro, enquanto o Canadá disse que firmará o novo pacto logo depois de Washington.