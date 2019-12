O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira que "ninguém sabe" com certeza o que provoca a mudança climática, uma declaração que parece questionar a responsabilidade humana no aquecimento do planeta.

"Ninguém sabe a que se deve a mudança climática mundial. Sabemos que nosso planeta conheceu períodos de aquecimento e de resfriamento e isto pode depender de um processo no universo. Uma pequena mudança no ângulo de rotação da Terra ao redor do Sol pode levar o planeta a sofrer sérias mudanças do clima", disse o presidente russo durante sua entrevista coletiva anual.