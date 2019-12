Empresa cria vaso sanitário que impede uso prolongado do banheiro

A principal mudança desse vaso sanitário desconfortável está no assento (foto: StandardToilet) empresa britânica criou um vaso sanitário que impede a utilização por muito tempo. O conceito do StandardToilet é diminuir o período que os funcionários de uma empresa levam ao usar o banheiro. Umacriou um vaso sanitário que impede a utilização por muito tempo. O conceito do StandardToilet é diminuir o período que os funcionários de uma empresa

A principal mudança desse vaso sanitário desconfortável está no assento. O criador, Mahabir Gill, inclinou a privada em 13º para baixo, fazendo com que os músculos da perna da pessoa que estiver sentada sejam tão exigidos quanto em um exercício de agachamento. À revista Wired, Gill contou que essa posição cansa após cinco minutos sentado.

No site da BTA, a descrição do produto ainda diz que o sanitário é fácil tanto para sentar quanto para se levantar, além de supostamente reduzir o risco de hemorróidas, problemas com a postura e perda de força nos músculos do assoalho pélvico.

Uma pesquisa da empresa de software de saúde Protecting, realizada em julho na Inglaterra, revelou que as pessoas demoram 10 vezes mais para usar o banheiro quando estão no trabalho. Segundo a pesquisa, a média de tempo que os funcionários que trabalham em Londres, por exemplo, levam no banheiro é de 28 minutos.

"Estima-se que, somente no Reino Unido, intervalos prolongados de funcionários durante o trabalho custam cerca de R$ 21 bilhões por ano às empresas", relatou Gil. O empresário disse ainda que o vaso sanitário custará entre R$ 700 a R$ 2.600.