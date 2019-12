Jean, goleiro do São Paulo, é preso na Flórida por violência doméstica

O goleiro brasileiro Jean Paulo Fernandes Jr., do São Paulo, foi preso nesta quarta-feira na Flórida por violência doméstica, segundo sua ficha de entrada na prisão depois que sua esposa postou vídeos com o rosto machucado.

O jogador de 24 anos, conhecido simplesmente como Jean, foi detido por "violência doméstica" às 07h27 locais (09h27 pelo horário de Brasília) na prisão de Orange County, onde está localizada a cidade turística de Orlando, no centro da Flórida.

Sua esposa, a "influenciadora" digital Milena Bemfica, publicou vídeos nas redes sociais em que ela parecia chorar, com o rosto ferido, a boca sangrando e exigindo justiça.

"Eu estou aqui, em Orlando, e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Eu quero justiça!", disse ela em um 'story' no Instagram que pouco depois desapareceu mas que foi reproduzido por outros usuários.

"Estou trancada no banheiro e olhem o que ele me fez. Meu Deus", insistia em outro vídeo, enquanto a voz de um homem gritando era ouvida do outro lado da porta do banheiro.

Mais ou menos na hora em que Jean era levado para a prisão, Milena publicou outro story no Instagram em que mostra a metade menos atingida de seu rosto, agradece seus seguidores pela atenção e lhes diz: "Agora estou em outro lugar, já passou, estou com as meninas, está tudo bem".

O casal estava de férias em Orlando com as duas filhas.