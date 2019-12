Jihadistas do Boko Haram matam 14 pessoas no Chade

Quatorze pessoas foram mortas e 13 estão desaparecidas após o ataque de terça-feira por jihadistas do Boko Haram contra uma cidade de pescadores no oeste do Chade, informaram autoridades do governo.

"Houve 14 mortos, cinco feridos e 13 desaparecidos no ataque", disse à AFP nesta quarta-feira Imuya Suabebe, representante do governo na região.

Os combatentes fundamentalistas muçulmanos do Boko Haram multiplicam ataques sangrentos e sequestros nesta região, localizada nos limites de quatro países - Nigéria, Níger, Camarões e Chade - onde são muito ativos.

A cidade de Kaiga fica a 60 km da fronteira com a Nigéria, onde o grupo jihadista se origina.

A insurgência jihadista causou mais de 35.000 mortes e 2 milhões de pessoas deslocadas no nordeste da Nigéria, espalhando-se pelos países vizinhos.