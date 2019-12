Rússia revela os detalhes de seu escudo espacial antimísseis

A Rússia revelou nesta quarta-feira detalhes de seu escudo espacial antimísseis, um dia após uma votação no Congresso dos Estados Unidos para criar uma força espacial, conforme solicitado pelo presidente Donald Trump.

O sistema, chamado "Kupol" ("Dome"), servirá para detectar do espaço o lançamento de mísseis balísticos, sua trajetória e seu alvo, de acordo com os documentos apresentados pelo Estado-Maior da Rússia a adidos militares estrangeiros em Moscou.

As fotografias dos documentos foram publicadas no site do Ministério da Defesa.

Dentro do mesmo programa, a Rússia já lançou em órbita três satélites "Tundra" de alerta precoce em 2015, 2017 e 2019.

No entanto, a arquitetura completa do "Kupol", que aspira ser equivalente ao sistema SBIRS americano, é desconhecida.

Segundo o chefe do Estado-Maior da Rússia, Valéri Guérasimov, o satélite recentemente colocado em órbita "aumentou significativamente a capacidade da Rússia de garantir a detecção de lançamentos de mísseis balísticos".

Na terça-feira, o Congresso dos Estados Unidos votou um orçamento de US$ 738 bilhões para criar, como Trump quer, uma "força espacial", no âmbito das forças armadas dos EUA.