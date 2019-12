Trump horas antes da votação sobre impeachment: ''Não fiz nada de errado''

(foto: NICHOLAS KAMM /AFP )

O presidente dos Estados Unidos,, insistiu nesta quarta-feira, que não fez "nada de errado", horas antes de uma votação na Câmara de Representantes que poderá resultar em um processo decontra ele.

"Eles podem acreditar que eu serei acusado hoje pela esquerda radical e pelos democratas que não fazem nada, e eu não fiz nada de errado! É uma coisa terrível", disse Trump no Twitter.

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos pretende votar nesta quarta-feira duas acusações contra Trump, que está a um passo de virar o terceiro presidente dos Estados Unidos a enfrentar um julgamento político.

A Câmara, que tem maioria democrata, decidirá no fim da tarde, após uma sessão de seis horas, se aprova as acusações de "abuso de poder" e "obstrução ao trabalho do Congresso" contra o presidente.