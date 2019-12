Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje que concluiu a aquisição da Have & Be Co. Ltd., empresa global de cuidados com a pele, sediada em Seul, por trás da Dr. Jart+ e da marca global de cuidados masculinos Do The Right Thing.

Fundada em 2005 pelo CEO ChinWook Lee em Seoul, Coreia do Sul, a Dr. Jart+ é uma marca global de produtos para os cuidados da pele de alto crescimento, estimulada pela inovação de ponta, que oferece uma ampla variedade de produtos de alto desempenho para os cuidados da pele. Com uma combinação exclusiva de arte e ciência dermatológica, como refletido no nome da marca que é inspirado pela frase "Doctor Joins Art" (o médico se une à arte) - a Dr. Jart+ atrai uma ampla gama de consumidores e tem uma parcela devotada de seguidores millenials (jovens da geração Y, entre 20 e 30 anos) na Ásia e nos Estados Unidos.

Mais conhecida pelas suas linhas de produtos para os cuidados da pele sofisticadas e modernas, como Cicapair e Ceramidin, a marca tem uma grande reputação por seus produtos inovadores excepcionais em rápida evolução e da capacidade de rápida comercialização. Vendidos através de multicanais especializados, varejo de viagem, lojas independentes, lojas de departamento de luxo e sites de comércio eletrônico em mais de 35 países do mundo, a marca oferece uma grande variedade de hidratantes, máscaras, adstringentes e cremes de alta qualidade que são apreciados pelas suas fórmulas inovadoras e revolucionárias.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. é uma das fabricantes e comerciantes líder mundial de produtos de qualidade para os cuidados da pele, maquiagem, fragrâncias e produtos para cuidado dos cabelos. Os produtos da empresa são vendidos em aproximadamente 150 países e territórios sob marcas que incluem: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA, Too Faced e Dr. Jart+.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191217005952/pt/

Relação com Investidores: Rainey Mancini (212) 284-3049

Relações com a mídia: Jill Marvin (212) 572-4438

