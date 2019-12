Pena de morte continuou diminuindo em 2019 nos EUA

Com 22 execuções, a aplicação da pena de morte continuou em declínio nos Estados Unidos em 2019, onde surgiram dúvidas sobre a condenação de pessoas em vários casos, segundo o Centro de Informações sobre Pena de Morte (DPIC).

"2019 foi praticamente o ano da execução de inocentes", disse Robert Dunham, diretor desse órgão independente.

Dois presos no corredor da morte foram absolvidos este ano depois de passar mais de 40 anos atrás das grades, o que leva a 166 detentos no corredor da morte que foram posteriormente reconhecidos inocentes, de acordo com o relatório anual da DPIC.

Além disso, duas execuções foram adiadas devido a sérias dúvidas sobre a culpa dos condenados.

Foi o caso de Rodney Reed, que recebeu o apoio de milhões de americanos, legisladores e estrelas como Kim Kardashian ou Beyoncé.

Mas, de acordo com o DPIC, outros dois prisioneiros foram executados apesar de "dúvidas substanciais sobre sua culpa".

"Nossos tribunais e autoridades geralmente ignoram erros que ameaçam a vida e muitas vezes tomam medidas para esconder a verdade", disse Dunham em um comunicado.

Para ele, isso explica por que o apoio público à pena de morte continua diminuindo.

Enquanto 56% dos americanos continuam a apoiar a pena de morte, 60% agora preferem a prisão perpétua.

É a primeira vez, desde que o Instituto Gallup começou a fazer essa pergunta em 1985, que a maioria dos entrevistados acredita que a prisão perpétua é mais adequada do que a pena de morte para punir assassinos.

Essas mudanças de opinião, combinadas com dificuldades no fornecimento de produtos químicos para execução e dúvidas sobre sua legalidade, explicam a diminuição constante da pena de morte, que só é aplicada em alguns estados.

O ano de 2019 foi o segundo com o menor número de execuções nos Estados Unidos, após 2016 e seus 20 condenados executados, em comparação com os 98 de 1999.

E as execuções se concentram em sete estados, quase todos no sul conservador e religioso do país.

O governo Donald Trump planejava retomar as execuções em nível federal, depois da interrupção por 16 anos, mas a justiça suspendeu o procedimento devido a dúvidas sobre a legalidade do protocolo de injeção usado.

Da mesma forma, o número de sentenças de morte permanece em um nível historicamente baixo, com 35 a 37 esperados até o final do ano.