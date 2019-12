Chile: 92,4% dos entrevistados apoiam nova Constituição

O apoio a uma nova Constituição no Chile alcançou 92,4%, e o apoio a uma carta fundamental redigida por uma Assembleia Constituinte registrou 73,1%, de acordo com os resultados da consulta municipal voluntária e não vinculante realizada no fim de semana.

Os números parciais foram entregues nesta terça-feira pela Associação de Municípios ao presidente Sebastián Piñera, cujo governo enfrenta protestos em massa há dois meses para exigir reformas econômicas e sociais.

A consulta municipal foi realizada até domingo em 225 municípios do país, das quais 2,1 milhões de pessoas participaram.

No entanto, a apuração dos votos de 119 municípios, cerca de 400.000 votos, ainda está pendente.

Os resultados também fornecem 73,1% de apoio à realização de uma "Convenção Constitucional" ou Assembleia Constituinte, composta por cidadãos eleitos inteiramente para esse fim. Segundo os votos apurados, 24,9% apoiaram a "Convenção Mista", composta igualmente por cidadãos eleitos e parlamentares em exercício.