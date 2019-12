Comunicado do Business Wire :Triton Digital

A Triton Digital® fornecedora global de tecnologia e serviços para o setor de áudio digital e podcast, anunciou e lançou hoje o primeiro Podcast Report América Latina, desenvolvido por seu serviço de medição Podcast Metrics. Pela primeira vez na região, o Podcast Report fornece um ranking dos principais podcasts da América Latina, conforme medido pelo Podcast Metrics.

Certificado pelo IAB Tech Lab, o relatório elimina práticas inconsistentes de medição e dados autorrelatados, fornecendo aos criadores de conteúdo, profissionais de marketing, compradores de mídia e ao setor de áudio em geral métricas de podcast validadas e transparentes na América Latina pela primeira vez. O Podcast Report da Triton é baseado em um período de quatro semanas (de segunda a domingo), com entidades relatadas classificadas pela média de downloads, de acordo com as mais recentes diretrizes de medição técnica de podcasts do IAB.

"Temos o prazer de expandir nossos Relatórios de Podcast para a América Latina", declarou Benjamin Masse, diretor-gerente de Desenvolvimento de Mercado e Estratégia da Triton Digital. "Como o consumo de podcast continua aumentando na região, os relatórios fornecerão informações valiosas que permitirão que os anunciantes alcancem seus públicos-alvo de maneira significativa e envolvente".

Para visualizar o primeiro Podcast Report América Latina, acesse https://www.tritondigital.com/resources/podcast-reports. Qualquer publisher de podcast com público no mercado da LATAM está qualificado para participar do Podcast Report América Latina. Para saber mais, entre em contato pelo solutions@tritondigital.com.

O serviço de medição Podcast Metrics da Triton Digital fornece dados precisos e inteligentes sobre como, quando e onde o conteúdo de podcast e áudio sob demanda está sendo consumido em várias plataformas de hospedagem, com a capacidade de visualizar métricas por período, local, dispositivo, nome do podcast, episódio, título e muito mais.

Sobre a Triton Digital Triton Digital® é a líder global em tecnologia e serviços para o setor de áudio digital e podcast. Operando em mais de 40 países, a Triton fornece tecnologia inovadora que habilita emissoras, podcasters e serviços de música on-line para desenvolver seu público, maximizar a receita e simplificar suas operações diárias. Além disso, a Triton impulsiona o setor de áudio on-line global com Webcast Metrics®, o serviço líder em medição de áudio on-line e métricas de podcast, um dos primeiros serviços de medição de podcast certificados pelo IAB no setor. Com integridade, excelência, trabalho em equipe e responsabilidade inigualáveis, a Triton mantém o compromisso de conectar áudio, público e anunciantes para impulsionar continuamente o crescimento do setor on-line global. A Triton Digital é uma subsidiária integral da The E.W. Scripps Company (NASDAQ: SSP). Para obter mais informações, acesse o site www.TritonDigital.com.

