Comunicado do Business Wire :Ingram Micro Cloud

A Ingram Micro Cloud anunciou hoje que recebeu a certificação de provedor de serviços gerenciados (Managed Service Provider, MSP) especializado no Microsoft Azure, a principal certificação para MSPs que designa a Ingram Micro Cloud como uma das principais provedoras globais de serviços gerenciados para o Microsoft Azure.

A certificação permite que a Ingram Micro Cloud ajude ainda mais os parceiros a ampliar seus próprios negócios, estendendo serviços e expandindo seu portfólio de ofertas. Para revendedores em nuvem, a Ingram Micro Cloud oferece a possibilidade de usar o modelo de negócios white label para seus serviços profissionais e gerenciados do Microsoft Azure, ajudando-os a gerenciar com mais eficiência seus recursos de acordo com as demandas dos clientes.

"Estamos animados e honrados com esse excelente reconhecimento da Microsoft, pois ele destaca nossa iniciativa de 'fazer mais como um serviço' para fornecer serviços de valor agregado mais significativos aos clientes do Azure", disse Nimesh Davé, vice-presidente executivo de Global Cloud da Ingram Micro. "A certificação expande nossa forte parceria com a Microsoft e reflete os enormes investimentos que fizemos para ajudar nossos parceiros e clientes a se tornarem mais bem-sucedidos".

"A Ingram Micro mostrou várias vezes, por meio de inúmeros compromissos com os clientes, que é um dos especialistas mundiais no Microsoft Azure", disse Mark Rice, gerente geral da Microsoft Worldwide Services Partners. "Gostaríamos de parabenizá-la por alcançar essa grande honra, que é uma confirmação objetiva da capacidade da empresa de ajudar MSPs a criar e promover seus negócios do Azure".

Para ser certificado, cada MSP especialista no Azure é obrigado a passar por um rigoroso processo de triagem, incluindo uma extensa auditoria de dois dias no local, onde é preciso demonstrar os principais conhecimentos em serviços gerenciados - abrangendo todos os aspectos do ciclo de vida do cliente, desde a avaliação inicial até a arquitetura e o design - e um relacionamento confiável com os clientes do Azure para suporte, segurança e otimização contínuos.

A equipe da Ingram Micro Cloud combinou essa experiência com seu extenso IP de nuvem, incluindo a plataforma Ingram Micro CloudBlue, para realizar um negócio abrangente voltado para soluções que atenda aos mais altos padrões estabelecidos pela Microsoft.

Além disso, o CloudBlue, com seu conjunto completo de soluções, incluindo o CloudBlue Commerce, CloudBlue Connect e CloudBlue Orchestrator, é a única plataforma pronta para uso que resolve o componente de tecnologia da certificação MSP do Azure. Como a certificação é concedida de forma limitada, os revendedores que não obtiverem a certificação de MSP especialista no Azure ainda irão se beneficiar da adoção do CloudBlue, pois a plataforma permite uma maior expansão dos recursos de nuvem para MSPs, o que aumenta sua capacidade de direcionar receita e aumentar o lucro.

Para saber mais sobre os serviços gerenciados da Ingram Micro Cloud, visite https://www.ingrammicrocloud.com/iaas-lifecycle-services/. Informações adicionais sobre o programa de provedor de serviços gerenciados especializado no Microsoft Azure estão disponíveis em https://partner.microsoft.com/en-US/membership/azure-expert-msp.

Sobre a Ingram Micro Cloud

Na Ingram Micro Cloud?, vemos a nuvem não só como uma tecnologia única, mas como uma plataforma básica para operar e conduzir uma nova forma de fazer negócios. Ao empregar nossas plataformas e ecossistemas, provedores de serviços em nuvem, empresas de telecomunicações, revendedores e empresas em geral podem se transformar rapidamente e passar a funcionar na nuvem em questão de minutos, com pouco ou nenhum investimento. Nosso portfólio inclui segurança controlada, comunicação e colaboração, aplicativos de negócios, serviços de gestão de nuvem e soluções de infraestrutura projetados para ajudar os clientes a monetizar e administrar todo o ciclo de vida dos serviços digitais e em nuvem, infraestrutura e assinaturas de Internet das Coisas (Internet of Things, IoT). Para mais informações, visite www.ingrammiccrocloud.com.

Sobre a Ingram Micro

A Ingram Micro ajuda as empresas a concretizar a promessa da tecnologia. Ela oferece um conjunto completo de tecnologias globais e serviços de cadeia de suprimentos a empresas de todo o mundo. Uma profunda experiência em soluções de tecnologia, mobilidade, nuvem e cadeias de suprimento permite que seus parceiros de negócios operem com eficiência e sucesso nos mercados onde atuam. Agilidade incomparável, profunda percepção de mercado e a confiança e a confiabilidade obtidas com décadas de relacionamentos comprovados diferenciam a Ingram Micro e a colocam à frente da concorrência. Saiba como a Ingram Micro pode ajudar você a concretizar a promessa da tecnologia. Veja mais em www.ingrammicro.com.

