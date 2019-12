Cirurgia 'conserta' coluna de chinês que vivia com 'rosto nas coxas'

Nos últimos anos, a condição de Hua acabou piorando (foto: AsiaWire/Shenzhen University G) homem de 46 anos teve sua vida mudada após uma cirurgia realizada em sua coluna. O chinês Liu Hua, diagnosticado com espondilite anquilosante, uma doença que causa artrite inflamatória na coluna vertebral e articulações, em 1991, foi ficando cada vez mais corcunda por conta de fortes dores nas costas. Umapós uma cirurgia realizada em sua coluna. O chinês Liu Hua,, uma doença que causa artrite inflamatória na coluna vertebral e articulações, em 1991, foi

Segundo o portal britânico Metro, a família do homem, da cidade de Yongzhou, na província de Hunan, procurou ajuda, mas não tinha dinheiro para pagar a cirurgia. Médicos da província ainda recusaram a operar Hua em 2018, alegando que ele correria um alto risco de vida.

No entanto, em maio deste ano, o professor Tao Hiuren que lidera o departamento de cirurgia da coluna vertebral e ortopedia do Hospital Geral da Universidade de Shenzhen, aceitou fazer a operação, mesmo com risco chegando ser até 30 vezes maior do que um procedimento em um paciente regular e ainda tendo a alta possibilidade de Hua ficar paraplégico.

Na processo cirúrgico, que ocorreu em quatro etapas, os médicos tiveram que quebrar e reconstruir a coluna vertebral do homem, uma seção por cada vez, e, depois, finalmente endireitar toda a coluna por completo.

Fotos mostram Hua com a coluna ereta pela primeira vez após 28 anos. Segundo o professor Hiuren, o homem terá seus movimentos normais de volta em apenas "dois ou três meses" de tratamento com fisioterapia.

Essa foi a primeira cirurgia de correção de graves deformidades na coluna vertebral realizada na China.

Confira o resultado:

