México celebra recuo dos EUA sobre envio de inspetores trabalhistas

O governo do México se declarou "muito satisfeito", nesta segunda-feira (16), depois que os Estados Unidos descartaram a imposição de inspetores em fábricas mexicanas para que vigiem a adoção das normas trabalhistas do novo pacto comercial norte-americano, o USMCA.

"Estamos satisfeitos, muito satisfeitos", disse em Washington o subscretário mexicano para a América do Norte, Jesús Seade, após receber garantias "categóricas" de seu colega americano, o USTR Robert Lighthizer, de que os adidos trabalhistas americanos vigiariam as condições do trabalho e proporcionariam assistência técnica, mas "não são inspetores trabalhistas".