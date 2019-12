Número de mortos em erupção vulcânica na Nova Zelândia sobe para 18

O número de mortos pela erupção de um vulcão na Ilha Branca na Nova Zelândia aumentou para 18, incluindo duas pessoas cujos corpos não foram recuperados, informou a polícia neste domingo.

As equipes de socorro procuraram, sem sucesso, neste domingo, os corpos das duas vítimas da erupção vulcânica que ainda não foram recuperados.

No total, 18 das 47 pessoas que estavam nessa popular atração turística perderam a vida na explosão do vulcão mais ativo do país na segunda-feira passada.

Acredita-se que os dois corpos que ainda não foram recuperados possam estar no mar. Mergulhadores que realizam as buscas na água contaminada ao redor da ilha não conseguiram encontrar um corpo que foi visto flutuando alguns dias atrás.

"As equipes de resgate estão frustradas. Entendemos perfeitamente como pode ser frustrante para as famílias que querem recuperar os corpos", disse o vice-comissário de polícia Mike Clement.

Outros 26 sobreviventes estão em hospitais na Nova Zelândia e na Austrália. Deles, cerca de 20 continuam a lutar por sua vida.