Trump recebe presidente paraguaio e conversam sobre a Venezuela

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Paraguai, Mario Abdo Benítez, se encontraram nesta sexta-feira na Casa Branca e um dos assuntos em pauta foi a Venezuela.

Assim como Trump, Benítez é um crítico de Nicolás Maduro, a quem não reconhece à frente da presidência venezuelana. Ambos consideram o opositor Juan Guaidó como presidente interino.

O governo paraguaio divulgou que os dois líderes "reiteraram o apoio dos Estados Unidos e do Paraguai às democracias da região, incluindo o presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó".

O encontro em Washington ocorreu três meses após a visita ao Paraguai da filha do presidente americano, Ivanka Trump.

Durante a reunião Trump e Benítez tiveram a companhia do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, do conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Robert O'Brieno, e dos ministros paraguaios das Relações Exteriores, Antonio Rivas, e das Finanças, Benigno López.