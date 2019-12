Resultados das eleições legislativas britânicas

Estes são os resultados definitivos das eleições legislativas britânicas, que os conservadores do primeiro-ministro Boris Johnson conquistaram com 365 deputados.

Em uma Câmara dos Comuns que tem 650 cadeiras, um partido deve reunir 326 deputados para obter a maioria absoluta.

O número entre parênteses representa a evolução do número de assentos, em comparação com as legislativas anteriores de 2017.

Partido Conservador 365 (+47)

Partido Trabalhista 203 (-59)

Partido Nacional Escocês 48 (+13)

Democrata Liberal 11 (-1)

Partido Sindicalista Democrático 8 (-2)

Sinn Fein 7 (0)

Manta Cymru 4 (0)

Partido Verde 1 (0)

Partido Social-Democrata e do Trabalho 2 (+2)

Aliança 1 (+1)

Participação: 67,3% (-1,5 ponto)