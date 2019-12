Comunicado do Business Wire :Amazon Studios

(NASDAQ:AMZN) - A Amazon Studios anunciou hoje a quarta temporada da comédia The Marvelous Mrs. Maisel, premiada com o Emmy e o Golden Globe. A terceira temporada estreou no dia 6 de dezembro, sexta-feira, na Amazon Prime Video, em mais de 200 países e territórios. The Marvelous Mrs. Maiselrecebeu duas indicações ao Golden Globe nesta semana, para melhor seriado de TV, musical ou comédia, e a estrela Rachel Brosnahan foi indicada para melhor atriz em seriado, musical ou comédia.

"Estamos empolgados por ouvir que, pela quarta vez, não teremos de pegar nossas coisas e deixar o estúdio", disseram a criadora e produtora executiva Amy Sherman-Palladino e o produtor executivo Daniel Palladino. "Queremos agradecer a Amazon pela fé, apoio, parceria, entusiasmo e por nos deixar se divertir com quem mais gostamos, o elenco e a produção de Maisel, por mais um tempo".

"The Marvelous Mrs. Maisel é um fenômeno mundial e a terceira temporada não foi exceção, com o fim de semana de estreia mais assistido da série. Estamos muito felizes por nossos clientes Prime Video poderem ver a história de Midge continuar na quarta temporada", disse Jennifer Salke, Líder da Amazon Studios. "Amy e Dan criaram personagens muito engraçados, encantadores e identificáveis, com suas tiradas inimitáveis e a atenção para detalhes, e nossos clientes em todo o mundo vão se divertir com outra temporada no mundo de The Marvelous Mrs. Maisel".

Na terceira temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, Midge e Susie descobrem que a vida em turnê com Shy tem glamour, mas é exigente, e aprendem uma lição sobre o show business que nunca esquecerão. Joel se esforça para apoiar Midge enquanto tenta realizar seus próprios sonhos, Abe se dedica a uma nova missão e Rose descobre seus próprios talentos.

The Marvelous Mrs. Maisel já conquistou dezesseis Emmy Awards, incluindo melhor série de comédia, três Golden Globes, incluindo melhor série de TV - Comédia, cinco Critics' Choice Awards, incluindo melhor série de comédia, dois PGA Awards, um WGA Award e um Peabody Award.

The Marvelous Mrs. Maiselé estrelado pela vencedora do Emmy e do Golden Globe Rachel Brosnahan, pelo vencedor do Golden Globe e quatro vezes premiado pelo Emmy Tony Shalhoub, o vencedor de dois Emmy Alex Borstein, a indicada ao Emmy Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron e a vencedora do Emmy Jane Lynch.

Os membros Prime podem assistir The Marvelous Mrs. Maisel em www.amazon.com/Maisel Os membros também podem baixar a série para dispositivos móveis para assistir offline, sem custo adicional. A sérietem lançamento mundial e está disponível para membros Prime Video em PrimeVideo.com, em mais de 200 países e territórios. Assista onde e quando você quiser com o aplicativo Prime Video em sua smart TV, dispositivo móvel, Fire TV, tablet Fire, Apple TV, Chromecast, consoles de videogame, Comcast X1 ou diretamente no navegador de internet. Para consultar a lista completa de dispositivos compatíveis, acesse amazon.com/howtostream. Clientes que ainda não são membros Prime podem se inscrever para experimentar gratuitamente em www.amazon.com/prime.

