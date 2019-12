Petróleo sobe alavancado por possível acordo EUA-China

O petróleo subiu, nesta quinta-feira (12), estimulado por notícias da imprensa indicando que Estados Unidos e China alcançaram um acordo sobre sua guerra comercial.

O barril de Brent para entrega em fevereiro ganhou 0,75% em Londres, ao fechar em US$ 64,20, enquanto, em Nova York, o cru WTI se valorizou 0,71%, nos US$ 59,18.

A agência de notícias Bloomberg afirmou que as partes chegaram a um entendimento que agora deverá ser aprovado pelo presidente Donald Trump.

Poucas horas antes, Trump havia anunciado que "um grande acordo" com a China está "muito próximo".

"Para uma boa leitura, é necessário conhecer detalhes do conteúdo do acordo, mas o sentimento do mercado fez os preços subirem", disse Ryan McKay, da firma TD Securities.