Peixes mortos aparecem em rio após incêndio em usina na Espanha

Um incêndio na quarta-feira em uma usina de lixo industrial perto de Barcelona fez com que as autoridades locais decretassem estado de emergência no rio Besós, onde numerosos peixes mortos apareceram devido à contaminação da água.

As autoridades regionais da Catalunha (nordeste da Espanha) "declararam a emergência para atuar na bacia do rio Besós", informou em comunicado nesta quinta-feira a Agência Catalã de Águas (ACA).

"Uma parte da água usada para extinguir o fogo veio diretamente ao rio Besós, causando um alto impacto na fauna do rio", acrescentou.

A televisão local exibiu imagens de moradores retirando peixes mortos, como carpas e enguias, do rio que flui ao norte de Barcelona.

"Numerosos espécimes mortos foram encontrados espalhados pelo rio", declarou um porta-voz da ACA.

As autoridades ainda estão avaliando os danos ambientais do incêndio declarado quarta-feira em uma usina de reciclagem de solventes e resíduos industriais em Montornès del Vallès, cerca de 15 quilômetros a nordeste de Barcelona.

A associação Ecologistas em Ação enfatizou que havia alertado sobre o perigo dessa usina e denunciou efeitos "muito graves" sobre a biodiversidade do rio.