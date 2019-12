Comunicado do Business Wire :PCI Pharma Services

A PCI Pharma Services (PCI), fornecedora líder de soluções global de terceirização no setor farmacêutico e biofarmacêutico, anunciou hoje que iniciou a expansão de suas instalações em Tredegar, no País de Gales, Reino Unido, para incrementar seus recursos de fabricação e desenvolvimento de medicamentos, incluindo o fornecimento clínico e comercial.

O investimento envolve a extensão da instalação, premiada, de fabricação de formas sólidas orais contidas em nível mundial que dobrará a capacidade de granulação e secagem em leito fluidizado em larga escala. Também criará espaço adicional para novos recursos de manuseio potentes, analítica adicional e uma área de processamento em pequena escala para permitir o processamento e a formulação não-GMP em estágio inicial. Estima-se que o novo espaço esteja concluído no final de 2021.

"Hoje em dia, as empresas farmacêuticas e biofarmacêuticas estão inovando os tratamentos de medicamentos em ritmo acelerado e em maior volume. À medida que o mercado continua crescendo, podemos ver um número crescente de clientes que nos procura para fornecer serviços de fabricação em todo o espectro de formas de dosagem ", disse o diretor científico da PCI Pharma Services, Richard Yarwood. "A expansão da Tredegar dobrará nossa capacidade de fabricação em larga escala para garantir que clientes novos e existentes tenham suas necessidades de desenvolvimento e suprimento atendidas agora e no futuro."

O investimento em Tredegar segue as notícias no início deste mês da expansão concluída nas instalações de Rockford, IL, para incluir mais de 30.000 pés quadrados dedicados às capacidades de produtos farmacêuticos especializados, com quatro suítes com alto potencial de composto e três novas áreas de embalagem secundária.

"Esse investimento mais recente na Tredegar faz parte de nossa estratégia de negócios em andamento para permanecer flexível em um mercado em constante mudança para atender melhor nossos clientes, enquanto eles trabalham para oferecer terapias que mudam a vida dos pacientes, como os principais compostos oncológicos que exigem alta experiência em processamento potente," disse o CEO da PCI Pharma Services, Salim Haffar. "O aumento de nossas capacidades de fabricação na Tredegar demonstra nosso compromisso em fabricar e fornecer esse serviço a clientes que precisam de um parceiro da cadeia de suprimentos durante todo o processo, desde o desenvolvimento de medicamentos até a comercialização."

Sobre a instalação de Tredegar

Com capacidade incomparável na fabricação que contém compostos potentes, nosso local em Tredegar se destaca como o centro de excelência da PCI para fabricação de medicamentos. Os investimentos significativos em tecnologias de ponta e o design de instalações premiadas de classe mundial, permitem um serviço verdadeiramente líder de mercado para o desenvolvimento e fabricação de produtos em escala clínica e comercial. Os serviços incluem formulação e desenvolvimento analítico, fornecimento de ensaios clínicos e fabricação comercial de doses orais sólidas, pós, líquidos e semissólidos, com suporte de serviços internos de embalagem e etiquetagem e serviços de teste e liberação no local.

Com mais de 35 anos de experiência no fornecimento de desenvolvimento integrado de medicamentos, o PCI suporta compostos desde os primeiros estágios de desenvolvimento até o lançamento comercial e o fornecimento contínuo. Com reconhecimento pela experiência em regulamentação e exportação, nosso local em Tredegar fornece para mercados globais, incluindo Europa, EUA, América do Sul e Japão.

Sobre a PCI Pharma Services

O setor global de assistência médica confia na PCI as soluções de desenvolvimento de medicamentos que aumentam a velocidade de comercialização de seus produtos e as oportunidades de sucesso comercial. Somente a PCI traz a experiência comprovada que vem com mais de 50 lançamentos bem-sucedidos de produtos por ano, e mais de cinco décadas no setor da saúde. A tecnologia de ponta e o investimento contínuo nos permitem atender às necessidades globais de desenvolvimento ao longo do ciclo de vida do produto - desde os ensaios clínicos da Fase I até a comercialização e o fornecimento contínuo. Nossos clientes nos veem como uma extensão de seus negócios e um parceiro de colaboração, com o objetivo compartilhado de melhorar a vida dos pacientes. Para mais informações, acesse www.pciservices.com ou siga-nos no Twitter @PCI_Social.

