Comunicado do Business Wire :Abakus

Em 28 de novembro de 2019, o Banco Original visitou o grupo global de tecnologia Abakus pela segunda vez. As duas partes examinaram profundamente o desenvolvimento de Fintechs, o ambiente de mercado, vantagens comerciais e a possível cooperação estratégica.

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia financeira mundial, a fintech brasileira também está em ascensão. O Banco Original espera, conjuntamente, comunicar e discutir negócios com empresas de destaque de todo o mundo. Na reunião de intercâmbio, o Abakus compreendeuque o Banco Original precisa como solução paraalcançar melhor os usuários no processo de transformação digital.

A Abakus tem experiência no fornecimento de soluções técnicas, dedicando-se a fornecer soluções personalizadas inteligentes e digitais para instituições financeiras através da ciência e tecnologia, Machine Learning (aprendizado de máquina), IA (inteligência artificial) e outras tecnologias desde a sua criação. A Wecash tornou-se uma força global significativa na transformação digital dos bancos ao utilizar a tecnologia de inteligência artificial para atender às instituições financeiras.

A Wecash aplicou soluções tecnológicas maduras, conceitos de serviço únicos e personalizados em setores tradicionais para capacitar instituições financeiras e ajudá-las a conquistar a transformação digital . No futuro, o espaço de desenvolvimento das Fintechs será ativamente explorado junto às excelentes instituições financeiras do mundo.

O foco desse encontrofoi como desenvolver a inovação em FintechS, explorar a ideia e a prática da Abakus sobre estes temas e, ao mesmo tempo, alcançar um amplo consenso em muitos aspectos. As duas partes estarão alinhadas com a exploração conjunta e a cooperação profunda nos campos de startup do segmento financeiro, ajudando no avanço das instituições financeiras e setores tradicionais, assim como definir um exemplo de profunda integração de novas tecnologias e processos financeiros existentes em âmbito global..

Espera-se que essa seja uma cooperação de benefício mútuo para bancos e empresas de tecnologia realizarem ativamente a inovação tecnológica, na qual também busca-se uma expansão global com o desenvolvimento de fintechs ao redor do mundo. .

