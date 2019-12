Comunicado do Business Wire :General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

Hoje, a General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) inicia uma série de voos de demonstração usando sua aeronave pilotada remotamente (RPA) MQ-9 Guardian. Os voos, organizados pela Força Aérea Helênica (HAF) e organizados na Base Aérea de Larissa, na Grécia, mostram os recursos de vigilância marítima do MQ-9, bem como o sistema Detecta e Evita (DAA) desenvolvido pela GA-ASI.

GA-ASI's MQ-9 Guardian RPA at the Larissa Air Base in Greece ready to demonstrate maritime surveillance and Detect and Avoid (DAA) capabilities. (Photo: Business Wire)

"Agradecemos o apoio da HAF nas demonstrações de nossos clientes", disse Linden Blue, diretor executivo, GA-ASI. "A GA-ASI está destacando os recursos de vigilância marítima e integração do espaço aéreo civil de nossas aeronaves não tripuladas para nossos clientes europeus. Nosso RPA de longa duração (25-40 horas por "sortie", dependendo da configuração) estará em exibição e fornecerá informações sobre a importância da patrulha marítima, além de mostrar nosso sistema aviônico DAA que apoiará nosso objetivo de voar RPA no espaço aéreo civil."

A série de voos está sendo realizada para uma audiência de representantes de países europeus.

"A HAF espera ver os resultados desta demonstração. Além das capacidades de defesa, essas aeronaves fornecem patrulha marítima e monitoramento da ZEE, vigilância de fronteiras, apoio a esforços de busca e salvamento e vigilância dos esforços de resposta a incêndios florestais", afirmou um funcionário da HAF.

O sistema DAA da GA-ASI consiste em um radar ar-ar integrado ao Sistema de Alerta de Tráfego e Prevenção de Colisão (TCAS II) e à Transmissão Automática de Vigilância Dependente (ADS-B). O radar de vigilância de tráfego e sistema de prevenção de colisão do sistema fornece importantes recursos de segurança para o voo de grandes sistemas de aeronaves não tripuladas em espaço aéreo controlado.

O sistema MQ-9 também demonstrará um radar multimodo de pesquisa de superfície marítima com o modo Radar de abertura sintética inversa (ISAR), um receptor do sistema de identificação automática (AIS) e um sensor de vídeo de alta definição/full-motion equipado com sensores ópticos e câmeras infravermelhas. Esse conjunto de sensores permite a detecção e identificação em tempo real de embarcações de superfície por milhares de quilômetros náuticos quadrados. O sistema de radar de pesquisa de superfície Raytheon SeaVue fornece rastreamento automático de alvos marítimos e correlação de transmissores AIS com detecções de radar.

A GA-ASI também está em parceria com a SES, operadora líder de comunicações por satélite (SATCOM) e provedora de serviços gerenciados, com mais de 70 satélites em Órbita Geoestacionária (GEO) e Órbita Terrestre Média (MEO). A SES fornecerá a conectividade via satélite GEO que permite que o MQ-9 opere com segurança com um datalink de alta capacidade, permitindo a transmissão em tempo real de dados do sensor da aeronave e estendendo seu alcance operacional efetivo muito além da "linha de visão" dos datalink.

"Com nossa frota global de satélites, a SES tem apoiado as necessidades críticas da GA-ASI e de seus clientes do governo que operam essas aeronaves por quase duas décadas", disse Nicole Robinson, vice-presidente sênior de governo global da SES Networks. "Estamos orgulhosos de apoiar esse esforço de demonstração para a Força Aérea Helênica como parte de nosso relacionamento de longa data com a General Atomics."

Imagens de alta resolução do MQ-9 Guardian estão disponíveis para meios de comunicação qualificados na lista de contatos de mídia GA-ASI e HAF. Para acompanhar os eventos da demonstração, visite ga-asi.com/European-Maritime-Demo.

A General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), uma sociedade coligada da General Atomics, é um projetista e fabricante líder de sistemas confiáveis de aeronaves remotamente pilotadas (Remotely Piloted Aircraft, RPA), radares e sistemas de eletro-ótica e missões relacionadas, inclusive a série de RPA Predator® e o radar multimodo Lynx®. Com mais de 6 milhões de horas de voo, a GA-ASI oferece aeronaves de longa resistência com capacidade para realização de missões com sistemas integrados de sensor e vínculo de dados necessários para oferecer um voo contínuo que permite o conhecimento circunstancial e ataques rápidos. A empresa também produz diversas estações de controle terrestre e software de controle de sensores/análise de imagens, oferece treinamento para pilotos e serviços de apoio e desenvolve antenas de metamaterial. Para obter outras informações, acesse ga-asi.com.

Predator e Lynx são marcas comerciais registradas da General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

