Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid, fornecedor com liderança no armazenamento hiperconvergente inteligente para backup, anunciou hoje mais impulso para clientes corporativos conjuntos com o Software Veeam®, líder em soluções de backup que oferecem Cloud Data Management?. A solução combinada atende aos requisitos emergentes de backup para restaurações e recuperação de VM para centros de dados corporativos "just in time". Juntos, ExaGrid e Veeam permitem que as empresas reduzam drasticamente o custo total de propriedade (TCO) para backup e armazenamento de backup, incluindo a redução da carga de trabalho de TI e requisitos de manutenção, além de aumentar o desempenho dos tempos de backup e recuperação.

A quantidade de dados que uma organização gerencia continua a crescer, impactando as metas de tempo de atividade e o orçamento. A capacidade de acessar dados corretos no momento certo e restaurá-los rapidamente pode afetar significativamente a produtividade de uma organização. O Relatório de Gerenciamento de Dados em Nuvem 2019 da Veeam descobriram que quase três quartos (73%) das empresas reconhecem que ainda não conseguem atender às demandas dos usuários por acesso ininterrupto a aplicativos e dados. A ExaGrid e a Veeam juntos resolvem este desafio para as empresas.

A ExaGrid e a Veeam se reuniram para enfrentar os desafios do crescimento de dados e oferecer operações ininterruptas para dar suporte a centros de dados virtuais e à nuvem híbrida, reduzindo o custo. A ExaGrid e a Veeam permitem que os clientes inicializem VMs em segundos ou minutos bem como aproveitem as nuvens privadas, gerenciadas e públicas. A solução combinada permite que os clientes aumentem o desempenho de sua infraestrutura de backup, enquanto reduzem o armazenamento e a complexidade dos dados para atender às metas de backup de dados mediante uma arquitetura de alto desempenho, flexível e escalável.

"O backup de dados a longo prazo e a rápida recuperação de dados e aplicativos cruciais são considerados agora essenciais a todas as estratégias de negócios, mas nem todas as soluções são capazes de fornecer estes requisitos essenciais de TI. Juntos, a ExaGrid e a Veeam ajudam os clientes a criar uma solução escalável, simples de implantar e gerenciar, além de flexível", disse Bill Andrews, diretor executivo e presidente da ExaGrid.

"Como líder em inovação de soluções de gerenciamento de dados em nuvem, a Veeam facilita para nossos clientes a proteção de todas suas cargas de trabalho virtuais, físicas e baseadas em nuvem, independentemente de onde residam", disse Ken Ringdahl, vice-presidente de arquitetura de alianças globais da Veeam Software. "A integração da ExaGrid com a Veeam Data Mover aprimora ainda mais esta posição, permitindo a interoperabilidade e agregando valor exclusivo aos recursos da Veeam, incluindo SureBackup, DataLabs e Instant VM Recovery. O suporte da ExaGrid ao repositório de backup em escala da Veeam também ajuda os clientes a gerenciar com mais eficiência suas tarefas de backup e escalar conforme necessário, oferecendo aos clientes a capacidade de criar uma infraestrutura simples, flexível e confiável."

A solução conjunta da ExaGrid e da Veeam oferece aos clientes a flexibilidade de:

-- Recuperar VMs de produção em menos de um minuto para garantir o tempo de atividade do aplicativo

-- Reter dados no local, fora do local em um segundo centro de dados e fora do local em uma nuvem gerenciada por terceiros ou nuvem pública

-- Aproveitar a replicação cruzada física com até 16 centros de dados principais em todo o mundo

-- Fazer backup diretamente utilizando SQL dumps ou Oracle Recovery Manager (RMAN)

-- Manter a capacidade de ter uma abordagem de nuvem híbrida para gerenciamento e backup de dados

Saiba mais sobre as cinco principais áreas em que a ExaGrid e a Veeam ajudam os clientes a gerenciar com mais eficiência seus dados, incluindo custo, simplicidade, desempenho, escalabilidade e flexibilidade, no relatório Os 5 Principais Motivos para Uso da ExaGrid e da Veeam na Empresa.

Sobre a ExaGridO ExaGrid fornece armazenamento inteligente hiperconvergente para backup com desduplicação de dados, uma zona exclusiva de patamar e arquitetura de expansão. A zona de patamar da ExaGrid fornece backups, restaurações e recuperações instantâneas de VM mais rápidos. Sua arquitetura em escala inclui dispositivos completos em um sistema de expansão e garante uma janela de backup de comprimento fixo à medida que os dados aumentam, eliminando caras atualizações sobrepostas. Acesse exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo com backup em nossas histórias de sucesso de clientes.

