Trump critica Banco Mundial por emprestar à China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu na noite desta sexta-feira no Twitter que o Banco Mundial não deveria emprestar dinheiro à China, país que tem muitos recursos.

"Por que o Banco Mundial empresta dinheiro à China? É possível isto? A China tem muito dinheiro e se não tem, fabrica. Parem!" - escreveu Trump.

O presidente reafirmou assim uma posição que defende há algum tempo e que era compartilhada por David Malpass, o atual presidente do Banco Mundial (BM), ex-funcionário do Tesouro dos Estados Unidos e partidário de Trump até ser eleito para o posto.

O tuíte de Trump é também uma ampliação da mensagem do seu secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, que disse na quinta-feira a uma comissão da Câmara de Representantes que o governo dos Estados Unidos manifestou sua "objeção" ao programa plurianual de créditos e projetos do BM na China.

A queixa ocorre em meio às negociações entre Washington e Pequim para tentar acabar com uma guerra comercial de 18 meses entre as duas potências.