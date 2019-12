Casa Branca diz que não participará de audiências do impeachment contra Trump

A Casa Branca não participará da próxima audiência do processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Comissão de Justiça da Câmara dos Representantes, informou nesta sexta-feira um funcionário de alto nível do governo americano.



A decisão foi anunciada em uma carta do advogado presidencial Pat Cipollone, na qual ele acusa os democratas de desperdiçar o tempo dos americanos "com essa farsa" e diz que o impeachment de Trump representaria um "abuso de poder irresponsável".



O anúncio veio um dia depois que a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, anunciou que havia instruído os presidentes das comissões da Casa para que começassem a escrever os artigos de impeachment contra o republicano.



A Casa Branca tinha até a tarde desta sexta-feira para informar à Comissão de Justiça se pretendia ter uma representação legal em uma audiência programada para segunda-feira, que focará em um relatório sobre o processo de impeachment que foi apresentado recentemente pela Comissão de Inteligência da Câmara. Fonte: Associated Press.