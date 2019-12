Comunicado do Business Wire :VF Corporation

VF Corporation (NYSE: VFC), uma das maiores empresas de vestuário, calçados e acessórios do mundo, publicou hoje a mais recente iteração de seu relatório Made for Change de Sustentabilidade e Responsabilidade, incluindo o anúncio de metas baseadas na ciência (science-based targets, SBTs) líderes do setor e uma visão arrojada de materiais sustentáveis.

O relatório Made for Change da VF detalha as aspirações da empresa em promover melhorias sociais e ambientais em seus negócios, portfólio de marcas, cadeia de suprimentos global e comunidades em todo o mundo. O relatório também destaca as realizações do último ano de referência, que foi 2018.

"Nossa equipe de 50.000 pessoas orientadas para o desempenho compartilha o compromisso de ser mais do que apenas uma empresa de roupas e calçados. Nós nos esforçamos para ser uma empresa liderada por propósitos que aproveita a força de nossos negócios para gerar impactos positivos para as pessoas e o planeta que compartilhamos", disse Steve Rendle, Presidente do Conselho, Presidente e CEO da VF. "Estamos orgulhosos do nosso progresso, mas sabemos que há muito mais que podemos fazer. A nossa estratégia Made for Change descreve nossas prioridades prospectivas e nos fornece um foco renovado para nos esforçarmos cada vez mais, enquanto abordarmos alguns dos problemas mais desafiadores de nossa indústria".

A estratégia Made for Change da VF concentra-se em três áreas:

-- Modelos de negócios circulares: A comercialização de modelos de negócios circulares para reduzir o impacto ambiental da VF enquanto cria novas oportunidades de crescimento;

-- Escala para o bem: Aproveitando a escala e a influência globais da VF para impulsionar a redução de impacto nos negócios e no setor mais amplo; e,

-- Fabricantes de movimento: Permitindo que a VF e suas marcas sirvam de catalisador para impulsionar movimentos de estilos de vida sustentáveis e ativos para a melhoria das pessoas e do nosso planeta.

Destaques do relatório Made for Change

Conforme descrito no relatório, e alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a VF fez progressos mensuráveis em relação às suas metas. Os destaques incluem:

-- 50% dos centros de distribuição da VF em todo o mundo são instalações com desperdício zero;

-- 16 dos edifícios de propriedade da VF são certificados LEED;

-- O lançamento de uma visão arrojada de materiais sustentáveis, com foco em três conceitos-chave: materiais regenerativos, reciclados, renováveis e de origem responsável; e,

-- A melhoria dos meios de subsistência dos trabalhadores em Bangladesh, Camboja, Índia, República Dominicana, Vietnã, China, Quênia e Lesoto por meio do Programa de Desenvolvimento Comunitário e dos Trabalhadores (Worker and Community Development, WCD) da VF.

Metas da VF baseadas na ciência aprovadas pela iniciativa Metas baseadas na ciência

As novas metas baseadas na ciência (SBTs) da VF estão entre as mais ambiciosas do setor e estão alinhadas com a ideologia de usar sua escala global para o bem. As SBTs são metas de redução de emissões de gases de efeito estufa que estão alinhadas com o cumprimento das metas do Acordo de Paris.

"A VF é a maior empresa do setor de têxteis, vestuário e artigos de luxo a estabelecer uma meta de 1,5 grau para suas emissões de escopo 1 e 2 e uma meta bem abaixo de 2 graus para suas emissões de escopo 3 relacionadas a produtos", declarou Ben Peel, consultor, Carbon Trust.

A VF passou por um processo colaborativo intensivo de dois anos para desenvolver suas novas SBTs. A empresa estabeleceu uma parceria com a consultoria global Carbon Trust, para modelar dados em suas instalações próprias e operadas, bem como em todas as suas operações, da fazenda à loja de varejo; e envolveu-se profundamente com toda a sua cadeia de valor. Os dados primários foram coletados das 1.400 instalações próprias da VF, centros de distribuição e logística global, além de mais de 100 fornecedores de Nível 1 e 2, reforçando sua capacidade de identificar e implementar estratégias de redução.

As metas de emissões de carbono baseadas na ciência da VF incluem:

-- Uma redução absoluta das emissões de gases de efeito estufa dos Escopos 1 e 2 em 55% até 2030, em relação a um ano de referência de 2017; e,

-- Uma redução absoluta das emissões de gases de efeito estufa do Escopo 3 em 30% até 2030, em relação a um ano de referência de 2017 com foco em materiais de fazenda a varejo, operações de fornecimento e logística.

A iniciativa Metas baseadas na ciência defende o estabelecimento de metas baseadas na ciência como uma maneira poderosa de aumentar a vantagem competitiva das empresas na transição para a economia de baixo carbono. É uma colaboração entre CDP, Pacto Global das Nações Unidas (United Nations Global Compact, UNGC), Instituto de Recursos Mundiais (World Resources Institute, WRI) e Fundo Mundial para a Natureza (World Wide Fund for Nature, WWF) e um dos compromissos da We Mean Business Coalition.

"Este é o conselho estratégico mais abrangente que fornecemos a uma organização sobre como ela pode atingir suas SBTs em suas próprias operações e em sua cadeia de valor", disse Tom Delay, CEO da Carbon Trust. "Este trabalho envia um forte sinal ao setor de vestuário sobre o grau de transformação necessário para realmente lidar com as emissões nas cadeias globais de suprimentos e distribuição e em várias marcas. O processo de desenvolvimento colaborativo e o foco em influenciar os outros é como é a verdadeira liderança corporativa. Estamos empolgados em ver a VF alcançar seus objetivos ambiciosos."

Uma nova visão para materiais sustentáveis

Também anunciada hoje, a nova visão de materiais sustentáveis da VF é essencial para alcançar suas SBTs. A extração, produção e fabricação de matérias-primas representam a maior parte das emissões de carbono da VF globalmente. A visão inovadora estabelece um caminho claro para a redução por meio de outro compromisso ousado:

Até 2030, a VF se compromete a garantir que 100% de seus nove principais materiais, que representam aproximadamente 90% de suas emissões de carbono relacionadas a materiais, sejam originários de fontes renováveis ou recicláveis, regenerativas e de fontes responsáveis.

Usando ferramentas como as metodologias Índice de Sustentabilidade em Materiais da Coalizão de Vestuário Sustentável e Análise do Ciclo de Vida, a VF está avaliando suas escolhas de materiais nessas três áreas para identificar as maiores oportunidades de redução do impacto ambiental e entender como a aceleração dessas escolhas contribuirá para alcançar suas metas baseadas na ciência.

Mais informações sobre a VF e o relatório Made for Change de Sustentabilidade e Responsabilidade podem ser encontradas em www.vfc.com.

Sobre a VF Corporation

Fundada em 1899, a VF Corporation é uma das maiores empresas de vestuário, calçados e acessórios do mundo que conecta pessoas ao estilo de vida, atividades e experiências que mais prezam por meio de uma família de marcas icônicas de roupas ao ar livre, ativas e de trabalho, incluindo Vans®, The North Face®, Timberland® e Dickies®. Nosso objetivo é impulsionar movimentos de estilos de vida sustentáveis e ativos para a melhoria das pessoas e do nosso planeta. Conectamos esse objetivo a um esforço incansável para criar valor para todas as partes interessadas e usar nossa empresa como uma força para o bem. Para mais informações, acesse vfc.com.

Sobre a Carbon Trust

Carbon Trust é uma parceira independente e especialista de organizações líderes em todo o mundo, ajudando-as a contribuir e a se beneficiar de um futuro mais sustentável.

-- Aconselhamos empresas, governos e o setor público sobre suas oportunidades em um mundo sustentável e de baixo carbono.

-- Medimos e certificamos a pegada ambiental de organizações, cadeias de suprimentos e produtos.

-- Desenvolvemos e implantamos tecnologias e soluções de baixo carbono, da eficiência energética à energia renovável.

