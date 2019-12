Comunicado do Business Wire :PW Power Systems

A PW Power Systems (PWPS), o fornecedor líder de soluções de energia para geração de energia aero-derivada, anuncia que a PREPA (Autoridade de Energia Elétrica de Porto Rico) possui três turbinas a gás, PWPS FT8® MOBILEPAC® prontas para operação. As unidades móveis de turbina a gás de 30 megawatts estão agora disponíveis para energia de emergência, bem como para segurança da rede em apoio ao plano de sustentabilidade ambiental de Porto Rico. A PWPS apoiou a ARG Precision Corporation, que concluiu a instalação turn key das turbinas a gás com capacidade de combustível duplo FT8 MOBILEPAC na usina de Palo Seco, em Toa Baja.

O governador de Porto Rico, Wanda Vazquez, afirmou: "os três geradores oferecem a oportunidade de resposta rápida em caso de emergência ou situação em que perdemos energia na área metropolitana. Em oito a dez minutos, podemos energizar o sistema e fornecer eletricidade a cerca de 40.000 clientes. Serviços críticos como hospitais na área metropolitana também terão essa segurança".

"Os três mega-geradores podem atender à demanda por instalações como o Hospital Regional de Bayamón, o Centro Médico Río Piedras e a Milha de Ouro em Hato Rey, além de salvaguardar as operações diárias do Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín em Isla Verde", confirmou Jose Ortiz, diretor executivo da PREPA. "Embora estejam fisicamente localizados na fábrica de Palo Seco, o equipamento é portátil, para que possam ser movidos para áreas isoladas que, durante emergências, não possuem capacidade de transmissão", continuou Ortiz.

"À medida que Porto Rico transforma sua arquitetura de grade, a disponibilidade do FT8 MOBILEPAC traz tranquilidade instantânea para a PREPA e seus clientes", observou Raul Pereda, presidente e CEO da PWPS. "A longo prazo, essa tecnologia é uma solução multifacetada que ajuda a obter resiliência quando o clima extremo chega e permite que a PREPA avance para a integração com o novo padrão de portfólio renovável. Sua eficiência energética e resposta rápida à demanda fornecem flexibilidade significativa ao lidar com o desafio de previsões de carga incertas e fornecem energia confiável quando Porto Rico mais precisa".

Sobre a PW Power Systems

A PW Power Systems LLC (PWPS) é uma empresa do grupo MHPS Americas, com sede em Lake Mary, A PWPS alavancou exclusivamente a tecnologia avançada dos motores de aeronaves da Pratt & Whitney® e a aplicou exclusivamente a soluções complexas de sistemas de potência para se tornar líder no setor de geração de energia.

A PW Power Systems possui mais de 2.000 turbinas a gás industriais instaladas em mais de 50 países em todo o mundo e se orgulha de ser superior no setor de reparo e revisão de turbinas a gás. O portfólio de motores de turbinas a gás PWPS oferece produtos competitivos, eficientes e flexíveis que geram de 30 a 140 megawatts de energia.

O gerador de turbina a gás FT8® MOBILEPAC® é altamente eficiente e é fácil e rapidamente transportável por terra, mar ou ar. Seu design exclusivo permite rápida mobilização e desmobilização com o mínimo de tripulação e equipamentos.

A PW Power Systems está comprometida em fornecer soluções de alta qualidade para o mercado de energia distribuída que aumentam a produtividade e a confiabilidade da energia e proporcionam economia operacional aos seus clientes. Para obter mais informações, visite www.pwps.com.

