Grã-Bretanha, França e Alemanha acusaram o Irã de estar desenvolvendo mísseis balísticos com capacidade nuclear - de acordo com uma carta enviada ao secretário-geral da ONU, António Guterres.

As ações do Irã são "incompatíveis" com a resolução da ONU que formalizou o acordo nuclear com Teerã de 2015, advertiram os embaixadores destas potências europeias em sua carta enviada ao secretário-geral da ONU.