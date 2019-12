Greve geral contra a reforma da previdência fecha Torre Eiffel na França

(foto: LUDOVIC MARIN / AFP)

, um dos monumentos mais visitados de, permanecerá fechada nesta quinta-feira devido a uma grevecontra aimpulsionada pelo presidente Emmanuel Macron, anunciou a companhia que a administra, Sete.

A equipe presente não é "suficiente para abrir o monumento em condições ótimas de segurança e acolhida ao público", informou a Sete em comunicado. Anualmente, sete milhões de pessoas visitam a Torre Eiffel, um monumento que celebrou neste ano seu 130º aniversário.

Outro destino popular para os turistas de todo o mundo, o Castelo de Versalhes, próximo de Paris, aconselhou "adiar as visitas" de quinta e sexta-feira. O Louvre, museu mais visitado do mundo, em Paris, advertiu na quarta-feira que sua abertura "poderá atrasar" e que algumas salas podem "excepcionalmente" estar fechadas. O mesmo ocorre com o museu de Orsay, que alertou para uma abertura "incerta" nesta quinta-feira.

Uma greve maciça paralisa em grande medida a França desde essa quinta-feira, com linhas de metrô paralisadas, poucos trens, voos cancelados e escolas fechadas. O movimento tem por objetivo protestar contra a reforma da Previdência.