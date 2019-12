Comunicado do Business Wire :Zynga

Hoje, a Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), um líder global em entretenimento interativo, está lançando uma série de eventos em parceria com a fabricante de carros hiper esportivos Bugatti no jogo de corrida de arrancada para celular, CSR Racing 2 (CSR2). A série de eventos, que celebra o 110.º aniversário da Bugatti, dará aos jogadores a oportunidade de colecionar e competir com os carros esportivos hiperpoderosos mais exclusivos do mundo no CSR2.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20191204005005/pt/

Zynga Celebrates Bugatti's 110th Anniversary with Special CSR Racing 2 Event Series (Photo: Business Wire)

"A Bugatti é um dos fabricantes de carros mais emblemáticos e reverenciados do mundo, e estamos realmente honrados em comemorar um marco tão importante com eles", disse Julian Widdows, vice-presidente da CSR2. "Nossa equipe trabalhou incansavelmente para garantir que tudo, desde as formas elegantes dos carros até seus poderosos motores, seja representado de forma autêntica no jogo. É o mais próximo que um aficionado pode chegar de possuir um Bugatti sem realmente comprar um."

A série apresenta 24 carros Bugatti diferentes, três dos quais estão disponíveis exclusivamente no CSR2. Os jogadores podem ver os carros em realidade aumentada, dando a eles a experiência de sentar-se nos assentos do motorista dos mais desejáveis carros hiper esportivos já projetados. A integração tem sete eventos diferentes em um período de oito semanas e será destacada na versão beta continuada do novo recurso de jogador contra jogador do CSR2, Showdown.

Bugattis do CSR2 exclusivos:

-- Chiron Super Sport 300: o primeiro carro de produção em série a superar a barreira mágica de 300 milhas por hora

-- La Voiture Noire: uma obra-prima única de um grande turismo

-- Centodieci: a homenagem recém-lançada ao super carro esportivo original moderno, o EB110

"O entretenimento interativo é um importante motivador do entusiasmo das jovens gerações por carros e uma ótima maneira de manter contato com os fãs ao redor do mundo", disse o presidente da Bugatti, Stephan Winkelmann. "Estamos muito empolgados com o fato de que, através desta parceria com a Zynga, nossos entusiastas têm a oportunidade de experimentar todos os nossos mais exclusivos recentes carros hiper esportivos Bugatti no CSR2."

Todos os aspectos dos 24 carros da Bugatti, desde as grades até a cor da pintura, acabamento do painel e costura, foram meticulosamente recriados no CSR2 para refletir os verdadeiros carros hiper esportivos. Os jogadores podem explorar os carros tocando em pontos especiais para acionar animações artesanais e personalizadas, permitindo que eles abram portas, abram o capô, inspecionem o compartimento do motor, estendam os spoilers e muito mais.

O CSR2 está disponível para download gratuito na App Store, bem como na Google Play Store. Para mais informações sobre o CSR2, visite os canais da comunidade do jogo no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Nota do editor:para visualizar os ativos de suporte para o CSR Racing 2 (CSR2), clique aqui: https://app.box.com/s/56junq0iv8ibm2dx0mqfo8hpkd7qlk64

Sobre a Zynga Inc.

A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Até este momento, mais de um bilhão de pessoas já jogaram as franquias da Zynga com títulos como CSR Racing?, Empires & Puzzles?, Merge Dragons!?, Words With Friends? e Zynga Poker?. Os jogos da Zynga estão disponíveis em mais de 150 países e podem ser jogados em plataformas sociais e dispositivos móveis em todo o mundo. Fundada em 2007, a empresa está sediada na cidade norte-americana de São Francisco e possui escritórios nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Índia, Turquia e Finlândia. Para saber mais, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Twitter e no Facebook.

Sobre a Bugatti

A Bugatti Automobiles S.A.S. fabrica o carro hiper esportivo mais potente, rápido, exclusivo e de produção mais luxuosa do mundo. Desde a sua fundação em 1909, a marca de luxo francesa está baseada em Molsheim, Alsácia. O Veyron foi fabricado lá entre 2005 e 2015, o primeiro carro hiper esportivo moderno, dos quais 450 veículos foram construídos à mão. Desde o outono de 2016, a equipe de Molsheim produz os modelos Chiron1.

Com uma potência de 1.500 hp, nunca antes alcançada pelos veículos de produção, um torque de 1.600 newton metros de 2.000 a 6.000 rpm e inúmeras inovações técnicas, o Chiron1 vem estabelecendo novos padrões em engenharia automotiva desde então.

Em 2017, a Bugatti entregou 70 veículos aos clientes; em 2018, esse número aumentou para 76. Mais de 80 veículos serão entregues aos clientes em 2019. A Bugatti anunciou a construção de 500 modelos - atualmente apenas 100 Chiron podem ser encomendados. A produção do Divo2, um veículo otimizado para aceleração lateral seguirá em breve.

A Bugatti faz parte do Grupo Volkswagen desde 1998 e emprega mais de 300 pessoas. A maioria delas trabalha em Molsheim, na Alsácia. Com 37 revendedores e parceiros de serviços em 18 países da Europa, América do Norte, Oriente Médio e Ásia-Pacífico, a Bugatti é uma empresa global.

1 Consumo de combustível, l/100km: urbano 35,2 / extra-urbano 15,2 / combinado 22,5; Emissões combinadas de CO2, g / km: 516; classe de eficiência: G

2 Consumo de combustível, l/100km: não sujeito à Diretiva 1999/94 / CE, pois a homologação geral ainda não está disponível

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, relacionadas, entre outras coisas, à divulgação de futuros recursos e eventos do jogo CSR Racing 2. Geralmente, declarações prospectivas incluem termos como "perspectiva", "projetado", "planejado", "pretende", "vai", "prever", "acreditar", "meta", "esperar", além de afirmações em tempo verbal futuro. A concretização ou o êxito das questões abordadas por tais declarações prospectivas envolve riscos, incertezas e pressuposições consideráveis. Não deve ser depositada confiança indevida em tais declarações prospectivas, que se baseiam em informações que temos disponíveis no momento de sua publicação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar tais declarações. Mais informações sobre esses riscos, incertezas e pressuposições estão ou estarão descritas mais detalhadamente em nossos registros públicos junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos EUA, cujas cópias podem ser obtidas acessando nosso site de relacionamento com investidores no endereço eletrônico http://investor.zynga.com ou no site da SEC em www.sec.gov

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191204005005/pt/

Contato de mídia da Zynga: Kenny Johnston kjohnston@zynga.com | (602) 999-1890 ou contato Bugatti Automobiles S.A.S.: Tim Bravo Chefe de Comunicações Celular: +33 640 151969 E-mail: tim.bravo@bugatti.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.