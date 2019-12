AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2019 ATÉ QUARTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2019

América

BENTO GONÇALVES (Brasil) - Cúpula do Mercosul -

(+) CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - Terceiro lançamento de satélites Starlink pela SpaceX - (até 31)

HAVANA (Cuba) - Festival de cinema latino-americano de Havana - (até 15)

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA publicam dados da balança comercial mensal - 11H30

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Trump supervisiona a cerimônia de iluminação da árvore de Natal fora da Casa Branca - 20H00

Europa

MADRI (Espanha) - COP25 - (até 13)

VIENA (Áustria) - Reuniões ministeriais da OPEP e de fora da OPEP - (até 6)

GENEBRA (Suíça) - OMS publica novas estatísticas sobre mortes relacionadas ao sarampo em todo o mundo - 16H00

PARIS (França) - Pintura de Picasso no valor de um milhão de euros é sorteada online em evento de caridade - (até 6 de Janeiro 2020)

ESTRASBURGO (França) - Abre o mercado de Natal de Estrasburgo, um ano depois do violento atentado que deixou 5 mortos - (até 30 de Dezembro)

(+) SLOUGH (Reino Unido) - Austeridade como pano de fundo para a "eleição britânica do Brexit" - (até 12)

SÃO PETERSBURGO (Rússia) - Fórum Internacional do Ártico - (até 7)

(+) ATENAS (Grécia) - Comissários europeus encarregados da migração Ylva Johansson e Margaritis Schinas viajam para Atenas e Ancara - (até 6)

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Inauguração do Presépio na praça São Pedro - 13H30

Oriente Médio e África do Norte

RIADE (Arábia Saudita) - Saudita Aramco começa a ser cotada na bolsa de Riade - (até 15 de Dezembro)

OMÃ - Visita do Príncipe William -

RIADE (Arábia Saudita) - Anúncio do preço da ação da Aramco -

Ásia-Pacífico

SEUL (Coreia do Sul) - Ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi visita Seul -

(+) SHENZHEN (China) - Huawei fará "anúncio corporativo" - 00H30

KUALA LUMPUR (Malásia) - Norte-coreano enfrenta potencial extradição para os EUA por lavagem de dinheiro - 23H00

Esportes

(+) LAUSANA (Suíça) - Reunião do Comitê Olímpico Internacional -

SEXTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2019

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Deadline para Trump dizer se colaborará com a próxima fase da investigação do impeachment -

(+) DOMINICA - Dominica, ilha do Caribe, realiza eleições gerais -

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação novembro (IBGE) - 09H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - EUA divulgam dados sobre criação de emprego e desemprego em novembro - 11H30

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Nova audiência de fiança para Harvey Weinstein - 12H30

Europa

(+) OSWIECIM (Polónia) - Chanceler Angela Merkel visita Auschwitz-Birkenau - memorial e museu -

(+) MADRI (Espanha) - Marcha climática em massa à margem da COP25 - 15H00

(+) SOUTHAMPTON (Reino Unido) - Debate Boris Johnson e Jeremy Corbyn na BBC - 17H00

LONDRES (Reino Unido) - Audiência no caso do adolescente acusado de tentativa de homicídio de uma criança no museu Tate Modern - 08H00

(+) ESTOCOLMO (Suécia) - Coletiva de imprensa dos Nobel de Literatura 2018 e 2019 - 09H00

(+) VIENA (Áustria) - Partes do acordo nuclear iraniano se reúnem após confirmação das últimas violações iranianas -

BAIKONUR (Cazaquistão) - Nave de carga decola para a ISS - 07H34

(+) ESTOCOLMO (Suécia) - Coletiva de imprensa dos prêmios Nobel de Medicina - 11H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) ISRAEL - Segundo aniversário da declaração de Trump de Jerusalém como capital de Israel -

SÁBADO, 7 DE DEZEMBRO DE 2019

Europa

(+) FRANÇA - Protesto dos 'coletes amarelos' -

(+) ESTOCOLMO (Suécia) - Coletiva de imprensa dos prêmios Nobel de Física, Química e Economia - 06H30

DOMINGO, 8 DE DEZEMBRO DE 2019

América

(+) ATLANTA (Estados Unidos) - Miss Universo - 02H00

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - China divulga dados comerciais de novembro - 00H00

SEGUNDA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 2019

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - O icônico vestido 'Travolta' da princesa Diana será vendido em leilão - 12H00

(+) BEZNAU (Suíça) - O reator nuclear mais antigo da Europa em operação, na central de Beznau, na Suíça, completa 50 anos -

Ásia-Pacífico

(+) LONG AN (Vietnã) - Michelle Obama e Julia Roberts promovem educação de meninas no Vietnã -

TERÇA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2019

Mundo

(+) MUNDO - Dia Mundial dos Direitos Humanos -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - 13H00 (até 11)

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Mudança de faixa presidencial -

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Agrícola (novembro) e 2º prognóstico de colheita ano 2020 - 09H00

Europa

(+) ESTOCOLMO (Suécia) - Cerimônia de entrega do Nobel de Literatura, Ciências e Economia -

(+) OSLO (Noruega) - Cerimônia de entrega do Nobel da Paz - 10H00

(+) NUR-SULTAN (Cazaquistão) - Irã, Rússia e Turquia discutem conflito na Síria - (até 11)

(+) HAIA (Holanda) - Aung San Suu Kyi defende Mianmar no caso de genocídio rohingya no Tribunal Internacional de Justiça - 07H00 (até 12)

(+) ESTOCOLMO (Suécia) - Banquete aos prêmios Nobel - 15H30

Oriente Médio e África do Norte

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Cúpula da Organização de Cooperação do Golfo -

QUARTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2019

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Anúncio da Personalidade do Ano da revista Time - 11H00

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Taxa Selic - 18H00

Europa

(+) ESTRASBURGO (França) - 1º aniversário do atentado do Mercado de Natal de Estrasburgo -

(+) SEUL (Coreia do Sul) - 50 anos desde que um Korean Air YS-11 foi sequestrado para a Coreia do Norte -