Donald Trump acusou nesta quarta-feira o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau de ter "duas caras", depois que uma rede de televisão canadense mostrou o premiê aparentemente rindo do presidente americano junto com outros líderes durante uma recepção à margem da cúpula da Otan.

Alegando que já falou muito com a mídia desde que chegou a Londres na segunda-feira, Trump disse que voltará "diretamente" a Washington ao final da cúpula, cancelando sua coletiva de imprensa final.

Durante uma recepção no Palácio de Buckingham na terça-feira, uma câmera de televisão flagrou o grupo de líderes rindo aparentemente do presidente americano.

Nas imagens, pode-se escutar o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, perguntando ao presidente francês, Emmanuel Macron: "Foi por isso que chegou tarde?".

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, intervém: "Chegou tarde porque sua coletiva de imprensa durou 40 minutos".

No começo da terça-feira, a reunião bilateral entre Macron e Trump foi precedida por uma longa atenção à imprensa, quando os líderes demonstraram publicamente suas divergências sobre a estratégia da Otan e sobre comércio.

No vídeo, Macron parece contar uma piada sobre o encontro, diante dos olhares da princesa Anne e do primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, mas o francês vira de costas para a câmera e suas palavras não podem mais ser ouvidas.

"Oh, sim, sim, anunciou...", reage um Trudeau brincalhão, acrescentando: "Você acaba vendo sua equipe boquiaberta".

"Ele tem duas caras", afirmou Trump a jornalistas nesta quarta-feira, antes de entrar em uma reunião bilateral com a chanceler alemã Angela Merkel.

"Chamei sua atenção (de Trudeau) sobre o fato de que não estar pagando 2%" do PIB nacional como contribuição à Aliança do Atlântico, "e imagino que não esteja muito contente por isso", disse na tentativa de justificar as piadas.

Quebrando o protocolo, Trump usou intensamente suas aparições públicas com aliados para responder a dezenas de perguntas dos jornalistas.

"Acho que já demos muitas coletivas de imprensa", disse, dando a entender que retornará aos EUA sem falar com a imprensa ao fim da reunião.