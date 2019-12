Trump se reúne com presidente turco à margem da cúpula da Otan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu colega turco, Recep Tayyip Erdogan, realizaram uma reunião nesta quarta-feira que não havia sido anunciada à margem da cúpula da Otan em Watford, norte de Londres, informou a presidência turca.

Os dois líderes realizaram "uma reunião muito produtiva", escreveu o diretor de comunicações da presidência turca, Fahrettin Altun, no Twitter.

Ancara, que também divulgou três fotografias de Erdogan e Trump, no entanto, não especificou o conteúdo da conversa, e nem a Casa Branca, apesar de confirmar a reunião.

Os líderes dos 29 países membros da Otan estão reunidos fora da capital britânica para comemorar o 70º aniversário da criação da Aliança.

Em uma declaração final, a cúpula deve recordar seus êxitos e definir os desafios e ameaças que enfrenta.

No entanto, segundo fontes diplomáticas, Erdogan poderá bloquear o consenso se seus aliados não concordarem em declarar a milícia curda do YPG como uma organização "terrorista", contra a qual ele lançou uma ofensiva no norte da Síria em outubro.